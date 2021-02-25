Соловьев назвал главную ошибку Пашиняна

Граждане Армении испытывают глубокую боль и разочарование после проигрыша войны в Нагорном Карабахе. Поэтому заявление премьер-министра Никола Пашиняна о российских «Искандерах» оказалось последней каплей на фоне всех проблем в стране. Таким мнением поделился теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, сообщило агентство Ura.ru.

«Ситуация в Армении крайне опасна. Люди огорчены, испытывают огромную боль, потеряв родных на войне в Карабахе, которая еще и закончилась проигрышем. Количество погибших по отношению ко всему населению чудовищно велико. У людей кровоточащая рана», — заявил Соловьев.

Многие люди давно негативно относились к политике Пашиняна, но его слова о российском оружии довели ситуацию до предела.

«Войну проиграл, на важные вопросы не отвечает. И когда на фоне всенародного горя человек заявил, что во всем вдруг оказались виноваты российские „Искандеры“, это уже стало последней каплей», — добавил Соловьев.

По мнению специалиста Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Пашинян должен сложить полномочия как можно скорее. Иначе начнется кровопролитие. В стране уже происходит гражданское противостояние, отметил он. Главное, не довести дело до стрельбы.

Уличные протесты начались в Армении 25 февраля. В Генштабе ВС Армении призвали Пашиняна уйти в отставку. Политик посчитал такое предложение госизменой, поэтому уволил начальника Генштаба и призвал сторонников выходить на улицы. В итоге на улицы Еревана вышли и единомышленники, и оппозиция.

Днем ранее Пашинян говорил о проигрыше Армении в карабахском конфликте 2020 года. Политик заявил, что армянских военных подвели ракетные комплексы «Искандер», приобретенные у России. По словам премьер-министра, оружие срабатывало в 10% случаях.