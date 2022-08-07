Премьер Израиля объявил о достижении всех целей операции «Рассвет» в Газе

Армия обороны Израиля выполнила все поставленные задачи в секторе Газа. Смысла в продолжении военной операции «Рассвет» нет. С таким заявлением на встрече с руководителями южных районов страны выступил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

«Цели достигнуты, продолжать операцию бесполезно», — привел заявление главы израильского правительства сайт 13-го телеканала.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Израиль и Палестина договорились о перемирии в секторе Газа с 20:00 воскресенья, 7 августа. Переговоры прошли при участии правительства Египта.

Израиль начал операцию «Рассвет» в минувшую пятницу, 5 августа, объяснив это угрозой для мирных жителей со стороны группировки «Исламский джихад»*. Военная авиация нанесла удары по сектору Газа, ликвидировав командира боевого крыла группировки Тайсира аль-Джабари.

Израильские военные сообщили, что всего они нанесли удары по 139 целям, которые принадлежали террористам. С территории сектора Газа выпустили 585 ракет, из которых система ПВО «Железный купол» сбила 97%.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате ударов военных Израиля в секторе Газа погибли 32 человека, 253 получили ранения различной степени тяжести.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.