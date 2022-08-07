СМИ назвали срок наступления перемирия в секторе Газа

Представители Египта получили согласие Израиля о перемирии и прекращении операции «Рассвет» в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Египта.

Чиновник палестинского правительства уточнил, что перемирие вступит в силу в 20:00.

О том, что переговоры по заключению перемирия с Газой идут при посредничестве Египта заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщила газета The Jerusalem Post.

Косвенно предстоящее перемирие подтвердил министр разведки Израиля Элазар Стерн. Он подчеркнул, что военные достигли существенного успеха в операции «Рассвет» и выполнили основные задачи. Но если группировка «Исламский джихад»* снова пойдет на обострение, то Израиль не оставит это без ответа.

«Если по нам продолжат стрелять, мы продолжим отвечать, но если они потребует сделки — то получат наше согласие. Мы не ищем войны», — привело слова Стерна The Times of Israel.

Израиль начал операцию «Рассвет» в минувшую пятницу, 5 августа. Военная авиация нанесла удары по сектору Газа. При обстреле погиб командир боевого крыла группировки «Исламский джихад»* Тайсира аль-Джабари.

По данным Армии обороны Израиля, за два дня операции она нанесла удары по 139 объектам, принадлежащим террористами. С территории сектора Газа выпустили 585 ракет, из которых система ПВО «Железный купол» сбила 97%. Минздрав Палестины сообщал о 32 погибших и 253 раненых в результате ударов Израиля.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация