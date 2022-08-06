Пока «Железный купол» спасает израильтян от ракет, власти мобилизуют 25 тысяч солдат. Началось все с удара по Газе

Минобороны Израиля в минувшую пятницу объявило об операции «Рассвет» против дислоцированной в секторе Газа группировки «Исламский джихад»*. После первых авиаударов начался ответный обстрел. Большую часть ракет перехватила система «Железный купол». На субботней пресс-конференции израильские военные объявили о готовности к недельным боям. Власти Палестины призвали мировое сообщество остановить конфликт против сектора Газа.

Операция Армии обороны Израиля «Рассвет» началась в пятницу вечером. Власти страны заявили, что причиной стала угроза для жителей страны из сектора Газа. Военная авиация нанесла несколько ударов.

Официальный представитель военного ведомства Израиля Ран Кочав подчеркнул, в результате первой атаки ликвидирован командир боевого крыла террористической группировки Тайсира аль-Джабари, который разрабатывал план атак против мирных жителей.

Власти объявили в приграничных районах Израиля режим чрезвычайной ситуации, открыли бомбоубежища и призвали жителей оставаться в укрытиях.

По данным Минздрава палестинского анклава, жертвами атаки стали 12 человек, 80 получили ранения.

«Исламский джихад»* подтвердил гибель командира и пообещал организовать ответный удар. Запуск снарядов южных и центральных израильских общин начался в ночь на субботу и продолжается до сих пор.

Армия обороны Израиля заявила, что система «Железный купол» перехватила 33 выпущенных из Газы снаряда. В ведомстве подчеркнули, что более 30 ракет не долетели до территории страны, а остальные сдетонировали в малонаселенных районах.

Телеканал Kan со ссылкой национальную медицинскую службу Израиля сообщил об одном тяжелораненом местном жителе и четверых пострадавших в ходе ночного обстрела. По словам собеседников журналистов, все они получили ранения, когда бежали в укрытие.

После ночной атаки министр обороны Израиля Бени Ганц поручил усилить удары по сектору Газа, а также объявил о призыве 25 тысяч резервистов.

Официальный представитель военного ведомства страны Ран Кочав заявил, что Израиль готовится к неделе боев. Он добавил, что не исключен заход военных на территорию военного анклава.

«Мы готовимся к неделе боев против „Исламского джихада“*. Продолжаются массированные атаки с воздуха. Если нам придется применить наземные силы, мы это сделаем. Мобилизованы тысячи резервистов, и мы готовы ко всему, если потребуется», — заявил Кочав.

В субботу взаимные обстрелы продолжились. Одна из палестинских ракет ударила по территории завода на приграничной территории Израиля.

Пожарная служба сообщила, что возгорание ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал.

Под ракетным ударом из Газы оказались города Ашкелон, Ашдод и Сдерот. Армия обороны Израиля подчеркнула, что с территории Газы выпустили не менее 160 ракет, по данным на 12:00 субботы.

В ответ израильские военные нанесли новые авиаудары по жилому району Шейх-Аджман палестинского анклава. По последним данным, в секторе Газа погибли 13 человек, 114 получили ранения.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид анонсировал заседание кабинета безопасности вечером в субботу. Там власти страны примут окончательное решение по операции «Рассвет».

Официальный представитель правительства Палестины и движения ХАМАС Ибрагим Мельхем заявил, что сейчас власти ведут переговоры с международными организациями для прекращения атаки на сектор Газа.

Телекомпания Al Jazeera подтвердила эту информацию со ссылкой на МИД Египта. В ведомстве подчеркнули, что подключились к переговорам, чтобы «сдержать ситуацию в Газе и навести спокойствие».

Между тем лидер «Исламского джихада»* Заид ан-Наххала прибыл в Иран, где встретился с командиром Корпуса стражей исламской революции. Глава ведомства пообещал, что «Израиль заплатит высокую цену за нападение на Газу».

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.