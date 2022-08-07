Армия обороны Израиля опубликовала промежуточные итоги операции «Рассвет»

Армия обороны Израиля подвела промежуточные итоги операции «Рассвет». Данные появились в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Согласно информации израильских военных, в рамках операции было атаковано 139 целей запрещенного в РФ террористического движения «Исламский джихад»*. Террористы запустили 585 ракет по Израилю, система «Железный купол» сбила 97% из них.

«115 ракет, запущенных арабскими террористами, упало в Газе по своим же жителям», — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

О начале операции «Рассвет» против «Исламского джихада»* Минобороны Израиля объявило 5 августа. После первых авиаударов начался ответный обстрел. Совбез ООН намерен провести заседание в связи с эскалацией вокруг сектора Газа.

Министр обороны Израиль Бени Ганц сегодня заявил, что операция против террористов будет продолжена.

«Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму [в секторе Газа] будут продолжаться и интенсифицироваться», — подчеркнул он.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.