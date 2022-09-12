ООН выступила за продление сделки по вывозу зерна с Украины | 360°

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ООН выступила за продление сделки по вывозу зерна с Украины

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12 сентября 2022, 20:52

ООН выступила за продление сделки по вывозу зерна с Украины

Новый глава Генассамблеи ООН Кереши предложил увеличить срок зерновой сделки

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Срок действия соглашений по вывозу зерна с Украины необходимо продлить после 22 ноября. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Он подчеркнул, что нужно обеспечить продолжение поставок на мировой рынок зерна и удобрений из России и с Украины.

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«Это соглашение должно быть продлено после истечения 120-дневного срока его действия», — заявил Кереши.

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Соглашения о зерновой сделке подписали представители России, Турции, Украины и ООН 1 августа на переговорах в Стамбуле.

Документы предусматривали выход судов с сельхозпродукцией из украинских портов по безопасному коридору до Стамбула, где груз осматривали представители Совместного координационного центра (СКЦ). После этого сухогруз следовал далее.

Отдельный договор-меморандум заключили Россия и ООН о снятии ограничений на поставки удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Оба документа идут одним пакетом.

По данным СКЦ, с 1 августа по 12 сентября с Украины вывезли 2,7 миллиона тонн продовольствия, но большая часть груза отправилась в обеспеченные страны, а на долю бедных государств пришлось 28%.

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