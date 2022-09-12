Страны с низкими доходами получили менее трети продовольствия, экспортированного с Украины | 360°

Мир 12 сентября 2022, 19:47 Поделиться Telegram

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Viber Страны с низкими доходами получили менее трети продовольствия, экспортированного с Украины СКЦ: только 28% продовольствия с Украины получили страны с низким уровнем дохода РИА Новости

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Менее трети вывезенного с Украины продовольствия пришлось на долю стран с низкими доходами. Такие данные представили в Совместном координационном центре (СКЦ) по итогам работы с 1 августа.

По информации СЦК, 28% грузов направили в Египет, Иран, Индию, Судан и Кению, Джибути, Ливан, Сомали и Йемен, уточнил ТАСС.

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В страны со средним уровнем доходов отправили 27% продовольствия. Среди них — Турция, Китай и Болгария.

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При этом 44% грузов пришлось на страны с высоким уровнем доходов: Испанию, Нидерланды, Италию, Южную Корею, Румынию, Францию, Грецию, Ирландию и Израиль.

В общей сложности с 1 августа по 12 сентября с Украины в рамках зерновой сделки экспортировали 2,7 миллиона тонн продовольствия.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном подтвердил свою позицию по поводу вывоза украинского зерна. По мнению Путина, его нужно направлять в первую очередь в развивающиеся страны.

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