Шойгу раскрыл детали продуктовой сделки в Стамбуле

Россия подписала в Стамбуле два договора, которые нацелены на решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок. Об этом РИА «Новости» сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, первый документ-меморандум между Россией и ООН предусматривает снятие ограничений на поставки российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

Согласно второму документу, Россия предложила алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов, подконтрольных нынешней власти Украины.

«Данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», — заявил Шойгу.

Также министр уточнил, что украинские суда с зерном будут тщательно проверять на предмет запрещенных предметов, просматривая их содержимое как на входе, так и на выходе из Черного моря.

«Организуют досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза боеприпасов и вооружения», — сказал он.

Ранее в Турции Россия подписала трехстороннее соглашение по снятию ограничений для российских продуктов на мировой рынок и экспорту украинского зерна. Российскую делегацию представлял Шойгу, также документ подписали генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.