Мир 17 мая 2023, 02:06 ООН выступила против любых терактов после слов главы разведки Украины об убийствах россиян Представитель генсека ООН Дюжаррик: организация выступает против совершения любых терактов Pixabay

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ООН выступает против совершения любых терактов, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности к убийствам медийных россиян, сообщило РИА «Новости».

Во время брифинга Дюжаррика попросили прокомментировать заявление Кирилла Буданова.

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«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов», — подчеркнул официальный представитель генсека ООН.

В начале мая Буданов заявил, что украинские спецслужбы будут и дальше убивать россиян по всему миру. По его словам, это продолжится «до полной победы» его страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отметила, что глава военной разведки Украины высказался «как экстремист и террорист». Днем 16 мая Кирилл Буданов подтвердил причастность сотрудников спецслужб к покушениям на медийных россиян. Он не стал уточнять, был ли в списках писатель Захар Прилепин, которого попытались убить 6 мая.