Мир 16 мая 2023, 17:57 Украина подтвердила причастность к покушениям на медийных россиян Глава ГУР Буданов подтвердил причастность Украины к покушениям на медийных лиц в России Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Глава Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что его структура причастна к терактам в отношении некоторых медийных россиян. В интервью блогеру Сергею Иванову он рассказал, что спецслужбы «достали многих» известных личностей, сообщил ТАСС.

У Буданова спросили, сможет ли Украина совершить покушения на журналиста Владимира Соловьева и философа Александра Дугина.

Реклама

«Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — ответил руководитель ГУР Минобороны Украины.

Блогер поинтересовался, входит ли в список целей писатель Захар Прилепин. Кирилл Буданов заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть этот момент.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехали публицист Захар Прилепин и его помощник Александр Шубин. Писатель выжил, а водитель от полученных ранений погиб. По словам писателя, украинские спецслужбы следили за ним с 2017 года — он был в «первой пятерке на ликвидацию». Убить его пытались члены диверсионно-разведывательных групп в ДНР.