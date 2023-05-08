Мир 08 мая 2023, 03:21 «Убивали и будем убивать». Глава разведки Украины пообещал уничтожать русских по всему миру Глава ГУР Украины Буданов: Киев убивал и будет убивать русских по всему миру Freepik

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Киев продолжит убивать русских по всему миру, заявил в интервью Yahoo News глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос об убийстве Дарьи Дугиной в августе 2022 года.

Журналист попросил прокомментировать тот факт, что американские спецслужбы признали причастность Киева к теракту, в котором погибла политолог Дарья Дугина.

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«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — пообещал глава ГУР.

Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Подмосковье. ФСБ установила, что за терактом стоят спецслужбы Украины, исполнителем стала украинка Наталья Вовк.

Заявление начальника ГУР подтвердило, что США спонсируют терроризм. Так на высказывание Буданова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.