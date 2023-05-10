Мир 10 мая 2023, 16:20 Угрозы Буданова о готовности убивать россиян приравняли к экстремизму Захарова назвала экстремизмом и терроризмом угрозы Буданова убивать русских Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Заявление начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру — проявление экстремизма и терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Ее процитировал ТАСС.

По словам Захаровой, есть общие квалификации, согласно которым подобные заявления подходят под категории экстремизма и терроризма.

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«Заявление, которое сделало официальное лицо, наделенное полномочиями. Представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист», — подчеркнула дипломат.

Буданов заявлял, что представители киевского режима продолжат нападать на россиян по всему миру.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не увидел реакции представителей стран Европы на слова начальника ГУР Минобороны Украины.

Американский Госдепартамент заявил, что не одобряет подобное высказывание. Но Песков уточнил, что это не та формулировка, которая соответствовала бы чудовищности прозвучавших слов, сообщил RT.