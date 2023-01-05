Мир 05 января 2023, 13:59 ООН призвали дать объективную оценку словам Меркель и Олланда о Минских соглашениях Депутат Слуцкий призвал ООН дать оценку признанию Меркель и Олланда об Украине РИА «Новости»

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Признания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда должны получить объективную оценку в Организации объединенных наций (ООН). Об этом в Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Почему молчит офис ООН после публичных признаний непосредственных участников Минских соглашений в блефе? Фактически договоренности стали дымовой завесой. Выполнение основных функций ООН стоит под угрозой, пока Запад доминирует в секретариате организации», — считает Слуцкий.

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Парламентарий напомнил, что Украина сразу же начала саботировать выполнение Минских соглашений, хотя резолюцию по ним одобрил Совет безопасности ООН.

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«Евросоюз и США обвиняли Россию в нарушении соглашений, участником которого она не была, продолжая штамповать санкции», — добавил он.

Меркель в конце 2022 года призналась, что Минские соглашения в 2015 году стали лишь формальностью. На самом деле, их целью было дать Украине возможность нарастить свой военный потенциал. Позднее ее слова подтвердил Олланд.

На прошедшем в ночь на 5 января брифинге представителю генсека ООН Стефану Дюжаррику задали вопрос об отношении организации к признаниям Меркель и Олланд. Он отказался отвечать, но назвал вопрос закономерным, сообщило радио Sputnik.