ООН призвала расследовать ситуацию с пытками пленных на Украине

В ООН указали на необходимость полного расследования ситуации с видео с пытками попавших в плен российских военнослужащих. Над солдатами измывались украинские военные.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила телеканалу CNN, что разобраться в обвинениях должны власти обеих сторон.

«Призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — подчеркнула она.

По словам Богнер, в ООН проверяют все опубликованные материалы. А организации сочли их «вызывающими серьезную обеспокоенность».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил выяснить все обстоятельства жесткого обращения украинских националистов с пленными российскими военными. В Кремле назвали кадры пыток чудовищными и подчеркнули, что причастных к издевательствам необходимо привлечь к полной ответственности за преступления.

В Сербии потребовали для националистов военного суда. А греческие СМИ охарактеризовали издевательства «кульминацией психологической войны».