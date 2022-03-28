Лица, причастные к издевательствам над российскими военнопленными на Украине, должны понести полную ответственность за преступления. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в Кремле ознакомлены с кадрами пыток пленных российских военных, и отметил, что все эти факты будут проверяться.

«Следственный комитет занялся этим. Кадры чудовищные, они нуждаются в правовой оценке, как и те, кто принимал участие в этом», — заявил Песков.

В Сети ранее распространились видеоматериалы, на которых зафиксированы факты пыток российских военных, которые находятся в плену у украинских националистов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение изучить материалы с фактами жестокого обращения с военнопленными.

Почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал «360», что издевательства вызваны желанием ВСУ запугать российских солдат.