Бастрыкин: Россия изучит преступления националистов Украины против пленных военных РФ

Следственный комитет (СК) РФ изучит все факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими из России в Харьковской области. Поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СК.

«Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — заявили в ведомстве.

Бастрыкин отдал распоряжение после того, как в Сети распространилось видео с условиями содержания представителей Вооруженных сил России в плену у украинских националистов. Известно, что одному из мужчин прострелили ноги и не оказали потом медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия совершались на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.