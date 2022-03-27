Бастрыкин: Россия изучит преступления националистов Украины против пленных военных РФ
Бастрыкин поручил изучить все преступления националистов Украины против пленных военных РФ
Следственный комитет (СК) РФ изучит все факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими из России в Харьковской области. Поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СК.
«Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — заявили в ведомстве.
Бастрыкин отдал распоряжение после того, как в Сети распространилось видео с условиями содержания представителей Вооруженных сил России в плену у украинских националистов. Известно, что одному из мужчин прострелили ноги и не оказали потом медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия совершались на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.