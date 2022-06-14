ООН осудила расстрел роддома в Донецке

Сообщения об обстреле роддома в Донецке внушают обеспокоенность. Любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международно право. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — сказал Дюжаррик.

В понедельник, 13 июня, представительство ДНР в СЦКК сообщило о многочисленных артиллерийских обстрелах городов и поселков ДНР, включая беспрецедентный по мощности обстрел Донецка. Один из выпущенных снарядов попал в роддом, там произошел пожар.

В этой связи первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского возмутило отсутствие реакции со стороны западных СМИ на обстрел здания роддома больницы имени Вишневского в Донецке.