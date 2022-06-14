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    14 июня 2022, 01:56

    ООН осудила расстрел роддома в Донецке

    Дюжаррик: ООН рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права

    Александр Иванов

    Сообщения об обстреле роддома в Донецке внушают обеспокоенность. Любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международно право. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова привело РИА «Новости».

    «Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — сказал Дюжаррик.

    В понедельник, 13 июня, представительство ДНР в СЦКК сообщило о многочисленных артиллерийских обстрелах городов и поселков ДНР, включая беспрецедентный по мощности обстрел Донецка. Один из выпущенных снарядов попал в роддом, там произошел пожар.

    В этой связи первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского возмутило отсутствие реакции со стороны западных СМИ на обстрел здания роддома больницы имени Вишневского в Донецке.