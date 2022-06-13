Российский дипломат возмутился отсутствию реакции Запада на обстрел Донецка

Первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского возмутило отсутствие реакции со стороны западных СМИ на обстрел здания роддома больницы имени Вишневского в Донецке. Своей реакцией он поделился с подписчиками Twitter.

«Где реакция западных СМИ? Всех этих Би-би-си, Reuters, France-Presse и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции? Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам. Услышим ли мы хоть слово осуждения?» — написал российский дипломат.

В понедельник, 13 июня, представительство ДНР в СЦКК сообщило о многочисленных артиллерийских обстрелах городов и поселков ДНР, включая беспрецедентный по мощности обстрел Донецка. Один из выпущенных снарядов попал в роддом, там произошел пожар.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела рынка в Донецке, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане.