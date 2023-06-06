Мир 06 июня 2023, 18:25 ООН направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы Генсек ООН сообщил о гумпомощи для районов, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС РИА «Новости»

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ООН в срочном порядке направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш. Его процитировало РИА «Новости».

Она также призвал немедленно прекратить удары по объектам гражданской инфраструктуры после произошедшего на Каховской ГЭС.

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Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за разрушений на Каховской ГЭС. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев объявил об этом 6 июня.

Жителей прибрежных населенных пунктов — села Корсунки и поселка городского типа Днепряны — эвакуировали вглубь округа. По словам властей региона, сейчас для жизни населения никакой угрозы нет.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности всемирной организации в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина несет ответственность за случившееся. Он указал, что приказ об атаке отдали киевские власти. Одной из причин диверсии, по его словам, стали безуспешные попытки наступательных действий ВСУ.