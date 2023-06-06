Мир 06 июня 2023, 17:32 Россия созовет заседание СБ ООН из-за разрушения Каховской ГЭС Небензя: Россия инициирует заседание СБ ООН из-за ЧП с Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил постпред России при международной организации Василий Небензя. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее о том, что за случившееся несет ответственность Украина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия решительно отвергает обвинения о якобы причастности страны к удару по объекту.

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Представитель Кремля указал, что приказ об атаке отдали украинские власти. Одной из причин этой диверсии, по его словам, стали провальные попытки наступательных действий ВСУ.

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации. Жителей прибрежных населенных пунктов эвакуировали вглубь округа. Власти региона отмечали, что жизни населения ничто не угрожает.