Почти 50 человек погибли в давке на прощании с умершим президентом Танзании

В Танзании на похоронах президента Джона Магуфули в давке погибли 45 человек. Глава государства, который не верил в коронавирус, умер 17 марта.

Во время траурной церемонии собрались тысячи человек, сообщила газета Citizen. Во время прощания произошла давка, которая унесла жизни примерно 45 из пришедших. Еще 37 человек пострадали, сообщило местное издание.

Магуфули умер 17 марта в больнице Дар-эс-Салама.Ему был 61 год. Вице-президент страны заявил, что лидер государства умер от сердечного приступа. Однако оппозиция в это не верит, они утверждают, что Магуфули скончался от COVID-19, в который не верил.

Магуфули отказывался вводить локдаун в стране и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с пандемией он просил жителей Танзании молиться и утверждал, что «коронавирус — это дьявол». Власти страны с апреля 2020 года перестали отслеживать данные по коронавирусу.

Кроме президента, в Танзании скончался и его пресс-секретарь Джон Киджази. Предположительно, причиной смерти тоже стал COVID-19.