Президент Танзании не верит в вакцину. Он уверен: это происки белых людей

Президент Танзании не доверяет вакцинам от коронавируса, предпочитая им целебные травы и молитвы. Более того, Джон Магуфули объявил страну свободной от пандемии, хотя ЕС выделил государству крупную сумму на средства защиты. Власти других стран уже предостерегли своих граждан от поездок в Танзанию, чтобы избежать заражения.

Молитвы вместо вакцин

Танзания получила от Евросоюза 27 миллионов евро на борьбу с пандемией, в частности на покупку вакцин, масок и лекарств. После получения денег власти страны объявили ее свободной от COVID-19, сообщил местный портал Great Game India. Глава государства отказался делать гражданам прививки. При этом Джон Магуфули напомнил жителям Танзании о пользе молитв.

«Мы должны уповать на Бога в первую очередь при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили», — заявил президент восточноафриканской страны.

«Прививки опасны»

Глава государства, в принципе, поставил под сомнение стремление других стран к разработке вакцины против коронавируса. Он заявил, что слишком мало было сделано для лечения других заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, малярия и так далее.

«Вы должны твердо стоять на своем. Прививки опасны. Если бы белый человек смог придумать вакцинацию, он бы уже нашел вакцину от СПИДа, он бы уже нашел прививку от туберкулеза, он бы уже нашел вакцину от малярии, к настоящему времени он бы нашел вакцину от рака», — процитировали Магуфули в Africanews.

Коронавирус у папайи, птицы и козы

Власти страны, похоже, решили высмеять ситуацию с пандемией, а помогли им в этом местные ученые. Они обнаружили коронавирус в образцах, не принадлежащих людям. Магуфули заявил, что усомнился в качестве тестирования, которое проводит национальная лаборатория здравоохранения, и направил туда подставные материалы, отметили в Би-би-си.

«Например, машинное масло от якобы 30-летнего мужчины по имени Джабир Хамза — результат отрицательный. Мы направили образец от плода хлебного дерева от якобы 45-летней женщины по имени Сара Самвел — окончательный результат не установили. А когда мы направили образец папайи и назвали его 26-летней Элизабет Эн, то в папайи обнаружили коронавирус», — пояснил Магуфули.

Якобы положительный результат показали и материалы, взятые у птицы и козы. После инцидента директора лаборатории и руководителя отдела качества отстранили от работы, сообщило агентство Reuters.

Вакцинация как происки других стран

Более того, Магуфули выдвинул теорию, согласно которой жителей Танзании могут использовать для испытаний якобы сомнительных вакцин, которые могут навредить африканцам.

«Министерство здравоохранения должно знать, что не каждая вакцинация имеет значение для нашей страны. Граждане Танзании должны быть внимательными, чтобы нас не использовали для испытаний некоторых сомнительных прививок, которые могут привести к серьезным последствиям для нашего здоровья», — заявил президент.

Магуфули предостерег соотечественников от того, чтобы доверять «белым». Он заявил, что они просто завидуют богатствам Танзании и Африки, так что местным стоит быть осторожнее. Иначе на них просто-напросто начнут без жалости испытывать вакцины.

Вируса в Танзании якобы нет, как и ограничений

Вируса в Танзании якобы нет с тех пор, как руководство перестало публиковать данные о зараженных. Их количество на данный момент неизвестно. Местным СМИ также запретили писать и говорить о пандемии без согласования с властями.

Глава государства не вводил в стране комендантский час или какие-либо другие ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

«Мы прожили более года без вируса, потому что наш Бог на это способен, а Сатана всегда терпит поражение. Министерство здравоохранения должно проявлять осторожность и избегать соблазна превратить нас в страну, где испытания вакцинации проводятся свободно <…>. В одной стране девочкам в возрасте до 14 лет сделали прививки против рака шейки матки, но позже выяснилось, что вакцинация должна была сделать их бесплодными», — заявил Магуфули.

Травы вместо лекарств

Танзания — одна из первых стран Африки, заказавших разрекламированную мадагаскарскую траву для борьбы с новым вирусом.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина еще в середине апреля заявил, что местные ученые создали напиток под названием Covid-Organics. Его основа — полынь. По словам главы страны, это «эффективное средство против нового коронавируса». Радзуэлина подчеркнул, что человек, употребляющий это средство, вылечивается от COVID-19 всего за 10 дней.

Напиток начали раздавать гражданам Мадагаскара. При этом власти убрали большинство ограничительных мер и разрешили детям учиться непосредственно в школе.

После этого Covid-Organics заинтересовались в других странах Африки. Правда, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) массового восторга от новинки не разделяет. Там к напитку относятся крайне настороженно и призывают провести международные клинические испытания. Пока специалисты не получили официальной партии Covid-Organics для изучения. Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 279 человек скончались.

Многие государства уже предостерегли своих граждан от поездок в Танзанию и некоторые другие страны Африки, чтобы избежать заражения вирусом.