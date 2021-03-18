Названа причина смерти президента Танзании, отрицавшего ковид

Президент Танзании Джон Магуфули умер от проблем с сердцем, а не от ковида. Об этом в эфире Opera Africa News заявила вице-президент Самиа Сулуху Хассан.

Магуфули был ковид-диссидентом. Он отрицал, что в Танзании есть коронавирус, и запретил местным СМИ освещать тему пандемии без согласования с властями страны. Умерший глава этого африканского государства не вводил ограничения и не собирался закупать вакцину для населения.

8 марта Магуфули с ковидом положили в больницу Найроби. Там у него остановилось сердце. Лидеру Танзании поставили кардиостимулятор, но это не помогло. Информацию о том, что у Магуфули COVID-19, опровергли премьер-министр, посол Танзании в Намибии и министр по юридическим вопросам. Президент перестал появляться на публике в конце февраля.

Магуфули умер на 62-м году жизни. Он сел в президентское кресло в октябре 2015 года, заручившись поддержкой 58% голосов избирателей. В 2020 году его переизбрали на второй срок. За Джона Магуфули проголосовали 84% жителей Танзании. Во время своего руководства страной он сократил чиновничий аппарат, активно развивал экономику и строил дороги.