Президент Танзании умер после слухов о заражении тем, во что не верил. Ковид-диссидентов часто губит их уверенность

Президент Джон Магуфули умер в Танзании. Еще недавно он отрицал коронавирус, вакцины и другие атрибуты пандемии и уверял, что от ковида спасают целебные травы и молитвы. Но народные методы не помогли. У Джона Магуфули появились осложнения на сердце, а перед этим СМИ писали, что он в больнице с ковидом.

Пропавший лидер

В четверг стало известно о смерти 61-летнего президента Танзании Джона Магуфули. Он скончался в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе (столица Танзании), где проходил лечение.

При этом местные СМИ сообщали, что 10 марта Магуфули попал в больницу в Кении, потому что заразился коронавирусом. Кенийская газета Nation писала, что «одного из лидеров стран Африки» поместили в больницу в Найроби в связи с COVID-19 и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Журналисты не называли имени президента африканской страны, но в понедельник вице-президент Танзании призвал население к спокойствию и единству на фоне распространяемых в Африке слухов о физическом состоянии Магуфули и его возможной болезни.

Премьер Танзании Кассим Маджалива заявил 12 марта, что Магуфули, который не появлялся на публике с 24 февраля, в порядке и продолжает свою работу. Местные СМИ же сообщали, что Магуфули лечился сначала в Конго, а потом в Индии, писал Financial Times.

Однако 18 марта президент Танзании скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные COVID-19.

Президент-диссидент

Магуфули был ковид-диссидентом. Он отрицал, что в Танзании есть коронавирус, и запретил СМИ освещать тему пандемии без согласования с властями страны. Магуфули не вводил никаких ограничений из-за коронавируса и не собирался закупать вакцину для населения.

Магуфули отказывался вводить локдаун в стране и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с пандемией он просил жителей Танзании молиться и утверждал, что «коронавирус — это дьявол».

Власти республики в апреле 2020 года прекратили публиковать официальную статистику заболеваемости. Однако сначала эти данные существовали. Это не мешало Магуфули неоднократно заявлять, что его страна свободна от инфекции, и приглашать туристов. А летом президент заявил, что бог «изгнал» коронавирус из Танзании.

При этом с начала пандемии Университет Джонса Хопкинса зафиксировал более 500 случаев заражения коронавирусом в Танзании. 21 человек умер от COVID-19 и его последствий.

Кроме президента, в Танзании скончался и его пресс-секретарь Джон Киджази. Предположительно, причиной смерти тоже стал COVID-19. Тогда президент страны заявил, что народ Танзании каким-то образом прогневил бога.

Другие отрицающие

Известно много случаев, когда ковид-диссиденты умирали от COVID-19 или осложнений, вызванных болезнью. Это, например, случилось с создателем сырка «Б. Ю. Александров» Борисом Александровым. В ноябре 2020 года он давал интервью журналу Forbes, где заявил, что коронавирус — «ерунда». Он отрицал не сам коронавирус, а его опасность.

«Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день. <…> От этого коронавируса погибает меньше народа, чем от автомобильных катастроф. Но Китай уже вроде бы на этом деньги нажил», — говорил Александров.

В ночь на 30 ноября он умер. Он болел COVID-19 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице.

Американский блогер Ричард Роуз тоже умер от COVID-19. Он отрицал пандемию и принципиально не носил маску. В то же время он зачем-то сдал тест на наличие вируса и спустя три дня скончался в своем собственном доме в Порт-Клинтоне, штат Огайо, писал сайт Upworthy.

Еще один американец, Джон МакДэниел, тоже скептически относился к пандемии и критиковал режим самоизоляции, закрытие предприятий и отрицал коронавирус. Он заразился коронавирусом и умер, передает The Mirror.