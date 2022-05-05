Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 13 мая. Об этом объявлено на сайте Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 13 мая. Он был введен в феврале и распространился на аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Курска, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты. Авиакомпаниям было рекомендовано организовать маршруты через Сочи, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды и Москву.

Одно из последних исследований показало, что россияне переориентировались на наземный транспорт. Спрос на авиабилеты в марте и апреле сократился на треть, туристы выбирали для поездок на юг автобусы и поезда, сообщил «Коммерсант».

Тем временем Росавиация объявила о выделении субсидий на возмещение за возврат билетов пассажирам. Отбор авиакомпаний-получателей пройдет в мае, августе и ноябре.