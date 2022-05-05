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    05 мая 2022, 09:35

    Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

    Росавиация продлила временное ограничение полетов на юг России до 13 мая

    Екатерина Виславская

    Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 13 мая. Об этом объявлено на сайте Росавиации.

    Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

    Запрет будет действовать до 03:45 13 мая. Он был введен в феврале и распространился на аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Курска, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты. Авиакомпаниям было рекомендовано организовать маршруты через Сочи, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды и Москву.

    Одно из последних исследований показало, что россияне переориентировались на наземный транспорт. Спрос на авиабилеты в марте и апреле сократился на треть, туристы выбирали для поездок на юг автобусы и поезда, сообщил «Коммерсант».

    Тем временем Росавиация объявила о выделении субсидий на возмещение за возврат билетов пассажирам. Отбор авиакомпаний-получателей пройдет в мае, августе и ноябре.