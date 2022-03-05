Запрет полетов над югом России продлили до 14 марта

Ограничение полетов над югом России продлено до 14 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«Аэропорт Сочи, как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края, работает в штатном режиме», — уточнили в организации.

Аэропорты на юге страны закрыты с 24 февраля, сразу после начала специальной военной операции России на Украине. Изначально ограничение ввели до 1 марта, но потом продлили до 8 марта.

Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов, в ответ Росавиация ввела ограничения на полеты воздушных судов из почти 40 стран.

После начала спецоперации на Украине стоимость билетов на международные рейсы из России в среднем выросла до 20%.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НАТО в том, что альянс не желает закрывать небо над страной.