Запрет полетов над югом России продлили до 14 марта
Аэропорт Краснодара подтвердил закрытие воздушного пространства до 14 марта
Ограничение полетов над югом России продлено до 14 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».
«Аэропорт Сочи, как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края, работает в штатном режиме», — уточнили в организации.
Аэропорты на юге страны закрыты с 24 февраля, сразу после начала специальной военной операции России на Украине. Изначально ограничение ввели до 1 марта, но потом продлили до 8 марта.
Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов, в ответ Росавиация ввела ограничения на полеты воздушных судов из почти 40 стран.
После начала спецоперации на Украине стоимость билетов на международные рейсы из России в среднем выросла до 20%.
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НАТО в том, что альянс не желает закрывать небо над страной.