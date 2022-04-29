Российские авиакомпании получат деньги на возврат клиентам за билеты
Росавиация: российские авиакомпании получат субсидии на возмещение возврата билетов
Отечественные авиакомпании получат субсидии на возмещение за возврат билетов пассажирам. Об этом на своем официальном сайте сообщила Росавиация.
Общий объем субсидирования составит 19,5 миллиарда рублей. Отбор на получение субсидий пройдет в три раунда: в мае, августе и ноябре.
«Заявить средства авиакомпания может только по билетам, по которым провозная плата возвращена пассажиру. Субсидии предоставляются с целью поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний, в том числе поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.
Пресс-служба Министерства транспорта сообщала, что всего отечественные авиакомпании вернут пассажирам денежные средства за более чем миллион билетов по отмененным рейсам по зарубежным и внутренним маршрутам.