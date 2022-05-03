Россияне стали чаще путешествовать на поездах и автобусах

Россияне за год переориентировались на наземный вид транспорта. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру».

«Часть пассажиров, которая привыкла летать на самолетах, переориентировалась на поезда и автобусы. Путешественники ищут альтернативные способы добираться до южных регионов, где закрыты аэропорты», — сообщили представители «Туту.ру».

По их данным, спрос на авиабилеты в марте и апреле сократился на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. О процентном соотношении продаж билетов на поезда и автобусы представители сервиса не сообщили.

Аналитики сервиса установили, что россияне внутри страны чаще всего летают в Москву, Петербург, крупные южные аэропорты, а также в Симферополь, Казань, Нижний Новгород и Тюмень.

Росавиация продлила до 7 мая временное ограничение на полеты в 11 городов. Запрет на гражданские рейсы распространяется на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.