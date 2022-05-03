Россияне стали чаще путешествовать на поездах и автобусах
Спрос на авиабилеты в Росси за год сократился на треть
Россияне за год переориентировались на наземный вид транспорта. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру».
«Часть пассажиров, которая привыкла летать на самолетах, переориентировалась на поезда и автобусы. Путешественники ищут альтернативные способы добираться до южных регионов, где закрыты аэропорты», — сообщили представители «Туту.ру».
По их данным, спрос на авиабилеты в марте и апреле сократился на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. О процентном соотношении продаж билетов на поезда и автобусы представители сервиса не сообщили.
Аналитики сервиса установили, что россияне внутри страны чаще всего летают в Москву, Петербург, крупные южные аэропорты, а также в Симферополь, Казань, Нижний Новгород и Тюмень.
Росавиация продлила до 7 мая временное ограничение на полеты в 11 городов. Запрет на гражданские рейсы распространяется на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.