02 апреля 2023, 20:16
Прокуратура назначила проверку после взрыва в кафе в Петербурге
Прокуратура организовала проверку после гибели военкора Татарского
Прокуратура Василеостровского района организовала проверку по данным о взрыве в одном из ресторанов в центре Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник», — указали в публикации.
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В настоящее время правоохранители проверяют всех присутствующих в кафе на причастность к взрыву.
Он произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Жертвой взрыва стал известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Его смерть подтвердили в петербургском МВД. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек.
Очевидец «360» рассказал, что статуэтку, начиненную взрывчаткой, Татарскому вручила посетительница кафе.
Санкт-Петербург
Прокуратура РФ
Взрывы
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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