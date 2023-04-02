Происшествия 02 апреля 2023, 20:16 Прокуратура назначила проверку после взрыва в кафе в Петербурге Прокуратура организовала проверку после гибели военкора Татарского

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Прокуратура Василеостровского района организовала проверку по данным о взрыве в одном из ресторанов в центре Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник», — указали в публикации.

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В настоящее время правоохранители проверяют всех присутствующих в кафе на причастность к взрыву.

Он произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Жертвой взрыва стал известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Его смерть подтвердили в петербургском МВД. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек.

Очевидец «360» рассказал, что статуэтку, начиненную взрывчаткой, Татарскому вручила посетительница кафе.