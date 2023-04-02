Эксклюзив 02 апреля 2023, 19:49 Статуэтку с бомбой военкору Татарскому вручила девушка Посетительница кофе подарила Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой Соцсети

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Одна из посетительниц пронесла в кафе статуэтку с взрывчаткой и преподнесла ее в качестве подарка военному корреспонденту и блогеру Владлену Татарскому. Об этом «360» сообщил очевидец.

«Когда она подарила этот бюст, отсела подальше от сцены. Когда же произошел взрыв, эта девушка убежала одной из первых», — сказал он.

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По словам очевидца, тяжелые ранения получили более 10 человек. Сам он получил контузию.

«Осколков после взрыва было много. Мне просто повезло», — отметил собеседник издания.

Мощный взрыв произошел в кафе на Университетской набережной. Установлено, что в заведении сработало взрывное устройство. Жертвой взрыва в кафе Санкт-Петербурга оказался известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Эту информацию подтвердили в МВД.