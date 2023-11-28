Власть 28 ноября 2023, 23:26 Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной весной 2022 года Мединский: Москва требовала от Киева нейтралитета и признания Крыма российским РИА «Новости»

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Россия на переговорах с Украиной весной 2022 года требовала нейтралитета Украины и признания Крыма российским. А также независимости республикам Донбасса. Однако украинская сторона по указке Запада спровоцировала конфликт с РФ, заявил председатель Российского военно-исторического общества, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, его процитировало РИА «Новости».

«Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что, помимо этого, было безусловным требованием с нашей стороны признание российского суверенитета над Крымом», — напомнил Мединский.

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Также Россия требовала признания независимости ДНР и ЛНР, исходя из необходимости защитить русскоязычное население Донбасса.

Россия никогда не отказывалась от переговоров, отметил политик. Однако заключение мира с Украиной возможно только при выполнении всех целей и задач СВО, подчеркнул Мединский.