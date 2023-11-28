Мир 28 ноября 2023, 12:17 Запад запретил Украине вести переговоры с Россией — Захарова МИД РФ: Запад запретил Украине переговоры с Россией, потому что не хотел мира РИА «Новости»

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Именно Запад запретил Украине переходить к мирным переговорам с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

«Заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно», — подчеркнула представитель дипведомства.

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Западные страны говорили только о том, что необходимо вести боевые действия. Мирно разрешать ситуацию западные элиты не хотели. Россия же не отказывалась от переговоров.

Ранее на Украине также признавали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал не подписывать мирный договор с Россией, а «просто продолжать» боевые действия. На колени Украину поставили тупость и жадность Запада.

Сейчас правительство Украины поэтапно переходит к стадии торга в ходе конфликта. Власти уже допустили вероятность заключения мирного соглашения.