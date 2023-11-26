Эксклюзив 26 ноября 2023, 02:30 Океан крови для Джонсона. Тупость и жадность Запада поставили Украину на колени «Голос Мордора»: запрет на мир со стороны Запада лишил Украину всего Pxhere

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Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия признался, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину не подписывать мирный договор с Россией, а «просто продолжать воевать». О том, чем это предложение обернулось для простых украинцев, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Джонсон подставил украинцев

Если украинцам кого-то и надо будет благодарить за грядущую потерю государственности, или Украину в размере трех исторических областей в шевченковском формате «садок вишневый коло хати», так это бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Не единственного конечно, но он, похоже, стал той главной символической фигурой, которая и предложила совершить украинцам коллективное самоубийство в виде отказа от стамбульских соглашений. И это было такое предложение, от которого невозможно отказаться.

Не сказать, что откровения главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Арахамии являлись чем-то новым, каким-то откровением. В принципе, все и так об этом знали. Знали, что соглашения, по которым Украина практически ничего не теряла и обещала лишь внеблоковый статус, были просто порваны украинской стороной, знали о том, что это произошло по требованию Запада, знали о том, что Буча являлась выдумкой британцев, сделанной специально для того, чтобы был повод сорвать соглашения и продолжать боевые действия.

Telegram-канал Владимира Зеленского

Украину привели в чувство

И обо всем этом знал и Владимир Владимирович Путин. Знал еще до того, как все это произошло. Именно поэтому и был столь щедр на предложения. Путин заранее знал, что Украина их не примет, под давлением Запада. Согласится выполнять, а потом кинет. А значит, есть и соответствующая бумажка. Владимир Владимирович ведь настоящий юрист и ему важно, чтобы все было по закону, с документами, доказательствами и обоснованиями. И он получил обоснования привести Украину в чувство полностью. Раз и навсегда.

А ценой всего этого для украинцев было лишь не вступление в НАТО. В Евросоюз? Да пожалуйста. Денацификация? Могли что-то фиктивное сотворить, застрелить при задержании Билецкого, посадить Карася, прижать хвосты еще кому-то, но при этом вообще ничего бы не изменилось. Украина оставалась бы в своих границах, вместе с тем гноем, который накопился там за годы независимости.

Запад сгубила жадность

Даже невступление в НАТО ничего бы особо не решало. Можно было строить свою армию, а Запад в этом активно бы Украине помогал. Осталась бы промышленность, на которой можно было собирать хоть танки, хоть самолеты, те же F-16, на которые Украина «купила» бы лицензию.

Но вся проблема в тупости и жадности. И даже не украинских лидеров, а западных. Уж так заманчиво было вовлечь Россию в длительное противостояние, что на ту Украину было вообще плевать. Она изначально была лишь питомником пушечного мяса и не более того. Свои силенки они явно переоценили, как и саму Украину, из которой удрало огромное количество населения, в которой мобилизация проводится методами охоты. Украинский патриотизм оказался дутым.

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Нацизм ради нацизма

Под толстенными слоями жовто-блакитной краски осталась все та же хатаскрайность, воровство, коррупция, зависть и непременное желание сожрать ближнего. Под этой краской оказались заградотряды и расстрелы собственных раненых, чтобы с ними не возиться. Там оказалась непроходимая глупость и высокомерие.

Даже нацизм у них не идеологический, а какой-то хуторской. Нет, он от этого не менее страшен, но он без идеи, без вектора. Нацизм ради нацизма.

И западники достаточно сильно прокололись с таким активом. Он, как акции какого-нибудь стартапа на бирже, оказался сильно переоцененным. И теперь пузырь сдувается.

А Борис Джонсон может быть доволен собой. Ведь у него остались два глиняных петушка из Бучи. И океан пролитой им украинской крови. На всю жить пить хватит.