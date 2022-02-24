Зеленский ввел военное положение на территории всей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит военное положение на территории всей страны.

«Мы вводим военное положение на территории всей Украины», — заявил Зеленский в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале. В нем Зеленский говорил на украинском языке.

Он отметил, что Россия совершила удары по объектам инфраструктуры Украины. Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что не атакуют города страны и отметили, что жизни мирных жителей ничего не угрожает. В Минобороны сообщили, что с помощью высокоточных средств поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе.