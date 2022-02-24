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    24 февраля 2022, 07:49

    Зеленский ввел военное положение на территории всей Украины

    Нина Петлинова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит военное положение на территории всей страны.

    Зеленский ввел военное положение на территории всей Украины

    «Мы вводим военное положение на территории всей Украины», — заявил Зеленский в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале. В нем Зеленский говорил на украинском языке.

    Он отметил, что Россия совершила удары по объектам инфраструктуры Украины. Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что не атакуют города страны и отметили, что жизни мирных жителей ничего не угрожает. В Минобороны сообщили, что с помощью высокоточных средств поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе.