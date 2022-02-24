Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве

В Киеве слышна воздушная тревога. Об этом сообщила городская администрация.

«В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении.

В прямом эфире СNN из центра Киева также прозвучала сирена воздушной тревоги. Корреспондент телеканала отметил, что на данный момент сложно сказать, идет речь о реальной угрозе ударов или власти города решили протестировать систему оповещения.

Корреспонденты CNN в Киеве сообщили, что слышали взрывы недалеко от украинской столицы. При этом в Минобороны России заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Как указали в ведомстве, гражданскому населению страны ничего не угрожает.