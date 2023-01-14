Мир 14 января 2023, 08:38 СМИ назвали количество секретных документов, найденных у Байдена CBS News: у президента США Байдена нашли около 20 секретных документов РИА «Новости»

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У американского президента Джо Байдена обнаружили в общей сложности примерно 20 документов под грифом «секретно». Об этом сообщил канал CBS News, сославшись на источник в федеральных правоохранительных органах.

Собеседник СМИ отметил, что около 10 документов из аналитического центра имени Байдена содержали «совершенно секретные материалы». Среди найденных в гараже дома лидера США в Уилмингтоне таких бумаг не было.

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О том, что в офисе Джо Байдена находятся секретные бумаги, стало известно на этой неделе. Позже Белый дом информировал об очередной «порции» таких документов в доме президента — как выяснилось, в гараже. СМИ уточнили, что среди секретных данных — информация разведки и материалы с брифингов от 2013–2016 годов, в частности по Украине.

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Поначалу Байден открестился от находки, заявив, что ничего не знает об этих бумагах, но затем

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования инцидента.