Мир 11 июля 2023, 15:03 «Обсуждаются формулировки без Украины». Зеленского возмутила пришедшая из Вильнюса информация от НАТО Президент Украины Зеленский назвал абсурдом заявление НАТО о перспективах членства страны Flickr

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НАТО на саммите в Вильнюсе решил не приглашать Украину в альянс, не называть конкретных сроков ее вступления и выдвинуть киевскому режиму условия потенциального членства. Это возмутило президента Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он назвал ситуацию абсурдной.

По словам президента, украинская делегация из уважения к союзникам приедет в Литву, но потребует аналогичного отношения к себе. Владимир Зеленский сообщил о сигнале из Вильнюса, который свидетельствовал о нежелании НАТО принять страну в альянс. По его словам, «обсуждаются формулировки без Украины».

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«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины», — написал глава государства.

Владимир Зеленский понял, что альянс не готов ни официально пригласить страну, ни сделать ее полноправным членом. Он сказал, что так союзники оставили возможность торговаться членством Украины в НАТО при переговорах с Россией. По его мнению, это спровоцирует противника. Лидер киевского режима назвал неопределенность слабостью и пообещал поднять этот вопрос на саммите.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить план действий для принятия Украины в альянс. Вместо этого он пообещал ей военную помощь и участие в специальном совете.