Эксклюзив 11 июля 2023, 13:32 «Показала свою неэффективность». Украину не примут в НАТО после провального контрнаступления и диверсий Политолог Колчин: Украину не примут в НАТО после неудачного контрнаступления и диверсий Официальный сайт президента Украины

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Украина продолжает убеждать весь мир, что ее примут в состав Североатлантического альянса. В условиях череды крупных поражений на фронте киевский режим пытается всеми силами наполнить информпространство разного рода инфоповодами о каких-то дипломатических успехах. Такое заявление в беседе с «360» сделал политолог Петр Колчин. Однако все, на что могут надеяться украинские власти, — предложение новых форм диалога или мер поддержки, но уже не таких масштабных.

«МИД киевского режима и другие структуры пытаются тиражировать тему НАТО, будто Украину могут включить в состав альянса по упрощенным системам, что большая часть стран НАТО хочет видеть в альянсе, но все это, по большому счету, колыхание воздуха», — сказал спикер.

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Только пустые обещания

По словам политолога, за всеми заявлениями Запада о том, что Украина может быть в альянсе, — не прослеживается никаких реальных действий. Киевский режим, подчеркнул эксперт, кормят завтраками, говорят о каких-то преференциях, но не делают никаких фактических шагов.

Европа понимает всю угрозу включения террористической организации в состав НАТО, поэтому все разговоры о членстве являются профанацией.

ВСУ оплошали

Колчин уверен, что военно-политический блок будет предлагать Украине разные форматы диалога, дополнительные меры поддержки, но уже не столь масштабные, потому что ресурсы альянса на исходе. Но о серьезном членстве, по его мнению, речи быть не может.

«Украинская армия показала свою неэффективность. Контрнаступление, в которое были вбуханы все ресурсы альянса, обернулось катастрофой. К тому же диверсионная деятельность Киева сильно разочаровала его спонсоров на Западе. Поэтому ни о каких серьезных решениях на саммите говорить не приходится», — подчеркнул собеседник издания.

Киевскому режиму снова предложат форматы, которые далеки от прямого членства. Будь то какие-то мифические гарантии или же меры дипломатического сотрудничества, заключил эксперт.