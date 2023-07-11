11 июля 2023, 11:50
Столтенберг предложил отменить план действий по вступлению в НАТО для Украины
Генсек НАТО Столтенберг предложил отменить план действий для вступления Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на публичном форуме альянса перед встречей его лидеров и предложил отменить для Украины план действий по вступлению в военно-политический. Об этом написало издание Reuters.
Столтенберг заявил, что Украина получит «позитивное сообщение о пути к членству» во вторник, когда лидеры альянса встретятся, сообщило СМИ. Разногласия среди членов альянса по поводу допуска Украины означали, что страну прямо не пригласят присоединиться к НАТО.
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Но генсек заверил, что Украина получит больше военной помощи и смягчение формальных условий для присоединения к новому формату сотрудничества с альянсом, так называемому Совету НАТО — Украина.
«Я уверен, что это будет позитивный и сильный сигнал об Украине и пути к членству», — сказал Столтенберг за несколько часов до проведения саммита в литовской столице.
Саммит НАТО в Вильнюсе будет проходить с 11 по 12 июля. На него приедут лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок.
Ранее страны — члены НАТО не согласились с решением США поставлять Украине кассетные боеприпасы. При этом разногласия не оказали никакого влияния на единство Североатлантического альянса, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а слухи о «смерти единства НАТО» — преувеличены, уверен он.
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