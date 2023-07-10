Мир 10 июля 2023, 10:51 Совет Украина — НАТО будут собирать четыре раза в год ТАСС: совет Украина — НАТО будут собирать четыре раза в год РИА «Новости»

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Совета Украина — НАТО создадут на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Как заявил источник в правительстве ФРГ, собирать его будут четыре раза в год, написал ТАСС.

«Собираться в этом формате для обмена мнениями четыре раза в год», — рассказал он о планах.

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Однако время для приглашения Украины в НАТО на данный момент еще не пришло, передал источник. По его словам, эта тема даже не будет стоять на повестке саммита. Более того, военно-политический блок попадет в ловушку, если часть Украины примут в альянс, писал RT.

Тем не менее на предстоящем саммите стран — участниц военного блока НАТО обусловят потенциально возможное предоставление членства Украине путем проведения дальнейших реформ в стране, писали «Известия». Также альянс на саммите в Вильнюсе с высокой вероятностью объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины.