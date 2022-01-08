Объявивший себя лидером оппозиции банкир призвал ввести санкции против Казахстана

Скрывшийся от уголовного преследования за границей бывший руководитель Банка Туран Алем (БТА Банк) Мухтар Аблязов обратился к лидерам США и стран Евросоюза с просьбой ввести санкции против Казахстана. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

Он пояснил, что главная цель сейчас — ввести ограничения против компаний и организаций, работающих в этих странах и связанных с бывшим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

«Я написал президенту США, всем главам европейских государств с требованием ввести санкции против режима. Интересы и лоббисты Назарбаева есть везде», — заявил Аблязов.

Он подчеркнул, что страны Запада закрывали глаза на коррупцию бывшего казахстанского лидера и его семьи за многомиллиардные вложения.

Аблязов подчеркнул, что не считает беспорядки в Казахстане вмешательством внешних сил. По его словам, протесты и беспорядки сегодня устраивают простые жители, которые устали от происходящего в стране.

Накануне Мухтар Аблязов заявил, что его можно назвать лидером сегодняшнего протеста в Казахстане, так как к нему постоянно обращаются участники акций с просьбой дать совет, как действовать дальше.

Бывший банкир признался, что готов возглавить временное правительство республики, если нынешняя власть падет под давлением улицы.

Мухтар Аблязов проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении кредитных средств из российского банка на сумму 4,5 миллиарда долларов. От правосудия банкир бежал в Великобританию, где получил политическое убежище. В конце 2020 года Таганский суд Москвы заочно арестовал Аблязова на 15 лет.

Переросшие в беспорядки акции протеста продолжаются в Казахстане с 2 января. Изначально участники митингов требовали снижения цен на сжиженный газ, но после выполнения этих требований акции не прекратились, а только усилились и перешли в погромы и мародерство.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что за организацией беспорядков стоят кураторы террористических ячеек. Он подчеркнул, что все преступные группировки прошли специальное обучение в других странах.

Силовики Казахстана приступили к проведению антитеррористических операций. Охраной важных объектов занимаются миротворцы ОДКБ, введенные в страну по просьбе Токаева. Общее число задержанных в Казахстане превысило 4000 человек. По данным МВД республики, среди них есть иностранцы.