Сбежавший во Францию экс-банкир назвал себя лидером протестов в Казахстане

Сбежавший из Казахстана за границу экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов заявил, что является лидером оппозиции и протестов в стране. По его словам, протестующие в Алма-Ате каждый день звонят ему с вопросами, что делать, сообщило Reuters.

Аблязов сообщил, что он готов вернуться в Казахстан, чтобы стать главой временного правительства, если протесты достигнут правильного охвата. Также экс-банкир указал на то, что не получал финансовых средств от Запада для координации митингов и беспорядков в Казахстане.

У себя в Instagram Аблязов опубликовал запись интервью, которое он дал ранее «Эхо Москвы». В нем он не дал четкого ответа, является он лидером протестов или нет.

«Я, получается, не стороны, а внутри процесса. Политические верхушки считают, что я являюсь одним из организаторов этих массовых процессов. Митинги были везде мирные, их подавляли. <…> Вы знаете, вчера по парижскому времени до четырех утра не спал и не успел посмотреть [, что пишут обо мне СМИ]. В казахстанских СМИ меньше свободы, там [используют выражение] некие силы извне. Понятно, что силы извне, в нашей стране, как говорит Назарбаев, во всем виноват Аблязов», — сказал он.

Аблязов является главой запрещенного в республике оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана». По его данным, накануне в Киеве неизвестные люди в штатском напали и избили представителя штаба оппозиционного движения ДВК возле его дома, а в квартиру к другому координатору пришел человек, представившийся сотрудником СБУ. Информацию об этом он выложил у себя в Stories.