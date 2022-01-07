Токаев приказал открывать огонь на поражение по террористам. Главное из обращения президента Казахстана

Власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами, устроившими беспорядки в стране. Бойцы Национальной гвардии и армии начнут стрелять по всем погромщикам. С таким заявлением в эфире национального телевидения выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что власти не пойдут на переговоры с вооруженными и подготовленными бандитами, которые погрузили страну в хаос.

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. <…> Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами — как местными, так и иностранными. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время», — заявил Токаев.

Президент Казахстана заявил, что силы правопорядка готовы к выполнению этого приказа.

Токаев напомнил, что по его просьбе лидеры стран — членов ОДКБ ввели в Казахстан миротворческий контингент для помощи в наведении конституционного порядка. Он поблагодарил руководство стран-партнеров за оказанную помощь.

«Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение», — заявил казахстанский лидер.

Токаев подчеркнул, что антитеррористическая операция в стране продолжается. Ситуацию удалось стабилизировать в Алма-Ате, Актобе и Алма-Атинской области.

«Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что выражает соболезнования родным и близким погибших в ходе нападения бандитов.

Президент Казахстана отметил, что по его приказу создана специальная группа, которая займется поисками и задержанием террористов. Всех участников преступных группировок привлекут к ответственности.

«Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напали 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий», — заявил Токаев.

Он отметил, что кроме боевиков в стране действовали специалисты по идеологическим диверсиям, которые умело использовали дезинформацию, чтобы манипулировать настроениями людей.

«Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», — подчеркнул президент.

По словам Токаева, пособниками террористов стали так называемые «активисты», свободные средства массовой информации и зарубежные деятели, далекие от интересов жителей Казахстана.

«Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма», — отметил он.

Президент Казахстана подчеркнул, что принял решение вернуть интернет в отдельные регионы страны. Но действовать связь будет только в определенное время. Токаев подчеркнул, что все попытки размещения фейков и подстрекательств будут пресекаться.

В регионах, где ситуация стабилизируется, поэтапно снимут режим чрезвычайного положения. Все требования жителей, высказанные в мирной форме, власти услышали. Конкретные решения по этим вопросам президент Токаев пообещал представить 11 января на заседании парламента.

«Впереди большая работа по извлечению уроков из пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения», — добавил Токаев.

Он поблагодарил всех жителей страны за проявление гражданской позиции и усилия для сохранения стабильности и общественного порядка.