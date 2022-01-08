Убитые террористы и задержание экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана. Онлайн

Ситуация в Казахстане остается сложной. В Таразе ликвидировали шесть террористов. Начато досудебное расследование о госизмене. Был задержан экс-руководитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Также в полиции сообщили о задержании 4266 человек после беспорядков и погромов в стране. Продолжаем следить за событиями в онлайн-трансляции.

10:15 Нурсултан Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг Токаева. Об этом заявил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, написала Orda.kz.

10:10 Пресс-служба заявила, что Нурсултан Назарбаев находится в столице республики, сообщил «Sрutnik Казахстан». Представитель политика попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. По его словам, Назарбаев проводит ряд консультативных встреч и находится на связи с Токаевым.

09:56 Появилось видео, снятое на улицах разрушенной Алма-Аты. Местный житель показал кадры с разгромленными магазинами, отделением банка и ломбардом. В окнах зданий разбиты стекла, повреждены стены.

09:50 Бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес» заявил, что Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и пока не делал заявлений о происходящем в стране из-за болезни.

09:40 В ходе спецоперации в Таразе ликвидировали шесть террористов, известно о семи пострадавших полицейских, сообщил «Sputnik Казахстан».

09:35 Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании бывшего председателя КНБ Карима Масимова и других лиц. Они находятся в изоляторе временного содержания. Подробности досудебного расследования по факту госизмены не разглашаются.