Мир 16 декабря 2022, 17:33 «Обещала больше не пить». Британец вернулся к беженке, ради которой бросил семью Daily Mail: британец Гарнетт вновь сошелся с беженкой из Львова, ради которой бросил семью

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Британец Энтони Гарнетт вернулся к 22-летней украинской беженке Софье Каркадым, которая увела его из семьи, а затем напугала странными выходками и пристрастием к алкоголю. Об этом написала газета Daily Mail.

После того как девушка вернулась на родину, во Львов, они продолжили общаться в Сети, а на прошлой неделе Гарнетт решился поехать к ней, чтобы возобновить романтические отношения. Ради этого он долетел до Польши, а затем на автобусе добрался до Львова. Британец даже познакомился с родными Софьи. Он отметил, что ему оказали «невероятный» прием и его девушка из «очень хорошей», любящей семьи. Сейчас воссоединившаяся пара вернулась в Йоркшир.

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Гарнетт заметил, что девушка «пообещала никогда не притрагиваться к алкоголю» и пока держит слово. По поводу их отношений он настроен оптимистично:

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«Я думаю, что у нас получится. Она очень привлекательная девушка, и с ней всегда интересно общаться».

Британец добавил, что хочет получше узнать возлюбленную и в этот раз они будут «двигаться медленнее».

Начало их романа было как раз стремительным: уже через 10 дней после того, как Энтони и Лорна Гарнетт приютили беженку, глава семьи сбежал с ней. Его не остановили 10 лет брака и то, что дома, кроме жены, остались две их дочери. Гарнетт утверждал, что у него возникла «тесная связь» с Софьей.

Пара поселилась у родителей Энтони, однако уже через несколько месяцев рассталась. Девушка выпивала и вела себя агрессивно, однажды ударила ножом в стену. После разрыва Софья вернулась на Украину. Бывшая супруга Гарнетта не скрывала, что рада этому расставанию, но воссоединяться с мужем не собиралась — к тому времени у нее появился кто-то другой.

История приобрела широкий резонанс в СМИ. Британец отметил, что когда он приехал во Львов к Софье, его узнавали на улице. Впрочем, у Энтони есть особая примета — татуировка на лице.