Экс-жена британца обрадовалась его расставанию с украинской беженкой | 360°

Мир 29 сентября 2022, 03:37 Поделиться Telegram

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Viber Экс-жена британца обрадовалась его расставанию с украинской беженкой Экс-жена британца Гарнетта обрадовалась его разрыву с украинской беженкой Каркадым Unsplash

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Британец Энтони Гарнетт расстался с украинской София Каркадым, разрушившей его десятилетний брак. Бывшая жена мужчины образовалась его разрыву с беженкой, но возвращаться к экс-возлюбленному не собирается. Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

Расставание Гарнетта с Каркадым произошло из-за агрессивного поведения девушки. Во время очередной ссоры украинка схватила нож и несколько раз ударила им в стену. По словам Лорны Гарнетт, ее образовала новость о разрыве отношений ее бывшего супруга. Она пожаловалась, что чрезмерное внимание журналистов не лучшим образом сказалось на ее психологическом состоянии.

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«Им тоже было нелегко, и я надеюсь, что теперь, когда Энтони прозрел и бросил ее, все уляжется», — сказала женщина.

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Она подчеркнула, что уважает бывшего мужа как отца своих детей, но не станет к нему возвращаться, так как уже утекло слишком много воды.

«Мы всегда будем друзьями и лучшими родителями для наших девочек. Я буду рада за него, если у него будут нормальные новые отношения, и я уверена, что он будет счастлив, если тоже самое произойдет со мной», — заявила Гирнетт.

Каркадым сбежала в Великобританию из Львова. Всего за 10 дней она разрушила брак четы Гарнетт. Семья приютила беженку и предоставила ей комнату.

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