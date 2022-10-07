Бросивший семью ради беженки с Украины британец смог увидеться с детьми | 360°

Мир 07 октября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Бросивший семью ради беженки с Украины британец смог увидеться с детьми Daily Mail: бросивший семью ради беженки из Львова британец увиделся с женой и детьми РИА «Новости»

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Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью ради беженки с Украины Софии Каркадым, увиделся с женой и детьми впервые за пять месяцев. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Гарнетт смог воссоединиться с женой и двумя дочерьми по решению суда. Его супруга Лорна ранее подала в суд заявление запретить ему общаться с детьми из-за того, что боялась Каркадым, что та уговорит Энтони «сбежать с ней и дочерьми на Украину». Сейчас у нее новый партнер и к мужу она возвращаться не собирается.

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Британская газета также опубликовала фотографии со встречи бывшей счастливой семьи.

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Ранее экс-супруга сообщала, что рада разрыву ее бывшего с беженкой, который произошел из-за неадекватного и агрессивного поведения Каркадым. Лорна подчеркнула, что все еще уважает Энтони как отца своих детей. Она говорит, что вся эта история и чрезмерное внимание журналистов негативно сказались на ее психическом состоянии.

В начале года София Каркадым сбежала из Львова в Великобританию и всего за десять дней разрушила брак четы Гарнетт, которая приютила ее. Эта история вызвала обширный общественный резонанс.

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