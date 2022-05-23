Беженка с Украины за 10 дней разбила десятилетний брак британской семьи

Молодая украинка, бежавшая из Львова, за 10 дней разрушила десятилетний брак британцев, приютивших ее. София Каркадым оставила двух детей Лорны Гарнетт без отца, пишет издание The Sun.

Семья Лорны и Энтони Гарнетт приютила беженку, ей выделили комнату. Хозяин быстро нашел общий язык с украинкой, чем вызвал ревность подруги.

«Мы очень сожалеем, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», — приводит таблоид слова Энтони.

Теперь София Каркадым и Энтони Гарнетт живут у его родителей и присматривают апартаменты в центре города. Они подали заявку на получение постоянной визы для Софии.

Европа, как оказалось, совсем не рада беженцам из Украины. Женщины столкнулись с харассментом со стороны европейских мужчин. Истории с «использованием» украинок в Испании облетели Сети. Американцы уготовили им роли стриптизерш и проституток. Беженок обвинили в распространении половых болезней, в том числе ВИЧ.