Мир 06 сентября 2023, 18:17 Обаму обвинили в продвижении биологических программ Госдепа Генерал-лейтенант Кириллов: Обама продвигал биологические программы США РИА «Новости»

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Бывший президент США Барак Обама участвовал в продвижении Госдепом военных биологических программ за рубежом. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Он рассказал, что в распоряжение России попали документы, подтверждающие активную биологическую деятельность Госдепа на территории других стран. Кроме того, в них упоминается роль президента Обамы в продвижении биологических программ.

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Соединенные Штаты предпринимали административные, финансовые и дипломатические усилия, чтобы установить глобальный контроль за биологической обстановкой. Масштабы этой деятельности подтверждают не только документы, но и заявления американских политиков.

«Возобновил гонку вооружений, но уже с применением биологического оружия, <…> а Пентагон начал вкладывать огромные деньги в его разработку», — процитировало ведомство кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди — младшего.

До этого политик признавал, что в рамках программ по биологическому оружию США создавали на Украине лаборатории.

Ранее США решили перенести программы по разработке биологического оружия с Украины, где их пришлось свернуть, в другие страны. В списке «претендентов» оказались некоторые государства СНГ. Появились подтверждения, что американцы ведут разработку биооружия, нацеленного на определенные этнические группы. В мире могут появиться новые вирусы не только природного, но и искусственного происхождения.