Мир 28 августа 2023, 17:46 США захотели перенести биолаборатории в страны СНГ после их закрытия на Украине Совбез России: США начали переносить биолаборатории в некоторые страны СНГ Unsplash

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США решили перенести программы по разработке биологического оружия с Украины, где их пришлось свернуть, в другие страны. В списке «претендентов» оказались некоторые государства СНГ. Об этом заявил «Российской газете» замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

Он указал, что активность американцев на пространстве СНГ сильно возросла после того, как им пришлось закрыть биолаборатории на Украине.

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«США предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства», — указал заместитель секретаря Совбеза.

По его словам, Соединенные Штаты хотят наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать материалы и патогены, в том числе особо опасные.

Шевцов подчеркнул, что уже есть подтверждение тому, что американцы ведут разработку биооружия, нацеленного на определенные этнические группы. Для этого они собирают ДНК, изучают варианты передачи смертельных заболеваний от животных к человеку и выявляют штаммы микроорганизмов, невосприимчивых к антибиотикам.

Замсекретаря Совбеза отметил, что работа российских специалистов по поиску военно-биологических программ США вынудила Пентагон тщательнее скрывать планы.

«Пентагону теперь приходится <...> маскировать направленность своих проектов, прятаться за „гражданскими“ научно-исследовательскими институтами», — объяснил Шевцов.

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